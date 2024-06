Résultat des européennes à Préchac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Quels peuvent être les reports pour le vote Nupes à Préchac ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le jour du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait glané 24,64% des voix dans la commune. Une poussée à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 9,11% à Préchac, contre 17,75% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du Parti communiste.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Préchac avant les européennes Le score obtenu par la liste de Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour cette élection du Parlement européen 2024 localement. À Préchac, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 22,78% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 18,73% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prévoient les sondages récents au niveau national, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Avantage Hayer à Préchac ? Avec 18,73%, c'est un trop faible score qu'avait enregistré Marine Le Pen à Préchac au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La cheffe du Rassemblement national était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 25,53% et 22,21% des bulletins exprimés. C'est finalement son rival qui l'emportera avec 53,43% contre 46,57% pour Le Pen au second round dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 16,43%, alors que les candidats Divers droite cumuleront 29,16% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finalement vainqueur localement.

12:45 - 22,78% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Préchac Le résultat de ce 9 juin va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? C'est la liste d'extrême droite dirigée par Bardella qui avait fini première des européennes à l'époque à Préchac, avec 22,78% des suffrages (95 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 17,75% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 11,51%.

11:45 - Élections à Préchac : l'impact des caractéristiques démographiques La composition démographique et socio-économique de Préchac détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des européennes. Le taux de chômage à 14,51% pourrait agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 16 hab/km² et 42,36% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (70,14%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 494 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,31%) met en lumière des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (15,71%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Préchac mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 35,1% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Préchac ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des consultations politiques passées. En 2019, au moment des européennes, le pourcentage d'abstention représentait 38,35% dans la commune de Préchac. Le taux d'abstention était de 46,09% lors du scrutin de 2014. Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : l'abstention aux élections européennes représentait 50%.

09:30 - La participation aux élections européennes à Préchac L'abstention constituera l'une des clés des élections européennes à Préchac. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 834 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 19,78% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 23,5% au second tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 41,19% au premier tour et seulement 45,12% au deuxième tour. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des familles sont susceptibles d'impacter le taux de participation à Préchac.