En direct

19:14 - À Noirmoutier-en-l'Île, que vont trancher les électeurs de la Nupes ? L'autre interrogation qui accompagne ces européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 17,09% des suffrages dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, ce dernier avait obtenu 3,96% à Noirmoutier-en-l'Île, contre 30,11% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Quel résultat à Noirmoutier-en-l'Île pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera très observé pour ces élections du Parlement européen, à l'échelle locale. Si en France entière, les sondages d'opinion chiffrent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui propulserait virtuellement Bardella à près de 30% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que ce dernier n'a enregistré que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les inscrits de Noirmoutier-en-l'Île plutôt favorables à Macron à la présidentielle Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 19,93% contre 37,64% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 34,73% contre 65,27%. Le RN ratait aussi la première marche à Noirmoutier-en-l'Île quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 16,82% au premier tour, contre 42,88% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui remportera le plus de voix, avec 67,90% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières européennes Le résultat de ce dimanche va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Avec un score de 18,1%, Bardella avait été surpassé au moment du verdict des élections du Parlement européen à l'époque par la liste portée par Nathalie Loiseau avec 30,11% des suffrages exprimés.

11:45 - Noirmoutier-en-l'Île : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la commune de Noirmoutier-en-l'Île, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,58% peut agir sur les espoirs des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Avec une densité de population de 238 hab par km² et 37,07% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Un salaire moyen mensuel net de 2080,55 euros par mois souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 2 282 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,77%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (12,24%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 68,7%, comme à Noirmoutier-en-l'Île, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.

10:30 - Noirmoutier-en-l'Île : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Afin de comprendre le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des élections antérieures. Il y a 5 ans, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 2 267 personnes en âge de voter à Noirmoutier-en-l'Île, 45,62% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 52,5% en 2014. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Participation à Noirmoutier-en-l'Île : quelles perspectives pour les européennes ? Ce 9 juin, lors des élections européennes à Noirmoutier-en-l'Île, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,05% au premier tour et seulement 50,92% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Noirmoutier-en-l'Île cette année ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 23,25% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 23,72% au deuxième tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.