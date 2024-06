En direct

19:31 - Qui vont retenir les supporters de la Nupes à Pujaudran ? Alors que la Nupes avait accumulé les votes lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très flou le vote de gauche dans les urnes. A l'occasion du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 23,75% des suffrages dans la localité. Une somme à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,26% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,15% pour Yannick Jadot, 2,12% pour Fabien Roussel et 2,58% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 9,55% à Pujaudran, contre 21,97% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Pujaudran avant les européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN va être le déterminant au niveau local pour cette élection. À Pujaudran, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 23,18% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 21,47% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 21,47% contre 28,02% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 41,5% contre 58,5%. Le RN ne convainquait pas plus à Pujaudran quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 18,47% au premier tour, contre 26,25% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il en ira de même au second tour, qui verra encore le binôme Divers gauche l'emporter.

12:45 - 23,18% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Pujaudran Se retourner sur le dernier test apparait encore une fois comme une évidence au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? A l'époque, à Pujaudran, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait pris la première place, récoltant 23,18% des voix contre Nathalie Loiseau à 21,97% et Yannick Jadot à 16,52%. C'étaient alors 153 électeurs qui l'avaient choisie dans la ville.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Pujaudran : ce qu'il faut retenir Dans la ville de Pujaudran, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? Le taux de chômage à 6,71% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec 50,33% de population active et une densité de population de 83 habitants par km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (90,79%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 728 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,60%) met en lumière des impératifs de suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (3,74%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (40,39%), témoigne d'une population instruite à Pujaudran, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - Pujaudran : retour sur l'abstention aux dernières européennes L'analyse des résultats des dernières élections permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le pourcentage de participation atteignait 58,21% des électeurs de Pujaudran. Le taux de participation était de 47,92% il y a dix ans. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50%.

09:30 - Participation à Pujaudran : que retenir des précédentes élections ? Le niveau d'abstention sera indéniablement l'un des critères principaux de ces élections européennes à Pujaudran. Les jeunes affichent souvent une indifférence pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 20,42% des électeurs de la ville. Le taux d'abstention était de 15,00% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,51% au premier tour. Au second tour, 51,07% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Pujaudran ?