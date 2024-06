En direct

19:10 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche au terme de ces européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 7,66% à Léguevin, contre 23,57% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement à Léguevin, le binôme Nupes avait en effet cumulé 27,9% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Léguevin, entre les 23,57% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,31% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,38% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour la liste RN à Léguevin lors des européennes ? Les instituts de sondage dessinent un Jordan Bardella à 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des précédentes européennes. Selon un calcul simpliste, cette dynamique devrait l'approcher de 28% à Léguevin, soit dix points de plus également que ses 18,51% au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a en fait enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position à la présidentielle à Léguevin Avec 20,62%, c'est un résultat décevant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Léguevin au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La patronne du Rassemblement national était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 28,31% et 21,83% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 38,71% contre 61,29%. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 18,16%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) réuniront 29,38% des voix. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Léguevin Les résultats de ce 9 juin vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Léguevin lors des élections européennes précédentes, avec 23,57% des votes. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 18,51% dans la cité. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 18,23%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Léguevin La structure démographique et socio-économique de Léguevin détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 365 hab/km² et un taux de chômage de 8,35%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (87,74%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 3 603 votants. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (15,65%) et le nombre de résidences HLM (11,77% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (45,34%), témoigne d'une population instruite à Léguevin, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Léguevin Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? Pendant les européennes de 2019, sur les 3 741 personnes en âge de voter à Léguevin, 59,35% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 47,54% il y a dix ans. La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : la participation aux élections européennes représentait 50,1%.

09:30 - Abstention à Léguevin : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'une des grandes inconnues des européennes sera indiscutablement l'abstention à Léguevin. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 79,91% dans la ville. La participation était de 84,33% au premier tour, c'est-à-dire 5 790 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,06% au premier tour et seulement 50,95% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Léguevin ? Les jeunes expriment fréquemment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ?