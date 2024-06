En direct

19:14 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Quiberon fait envie Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 4,36% à Quiberon, contre 27,88% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Lors du premier tour des élections des députés à Quiberon, le binôme Nupes avait en effet réuni 14,31% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Quiberon avant les européennes Au niveau local, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella à ces élections européennes sera très commenté. À Quiberon, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 22,68% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 21,81% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 au niveau national, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Quiberon penchaient pour Emmanuel Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Quiberon lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,94%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 21,81%. Et elle échouait aussi au second tour avec 36,53% contre 63,47%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 15,58% au premier tour, contre 37,53% pour le binôme Ensemble !. Le second tour sera à l'avenant, qui verra encore le binôme LREM finir gagnant.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête lors des dernières européennes à Quiberon Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le RN n'avait pas marqué les mémoires à l'époque, la liste Bardella terminant à la deuxième place à 22,68% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait remporté l'élection avec 27,88%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Quiberon : un regard sur la démographie locale Les données démographiques et socio-économiques de Quiberon mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des européennes. Le taux de chômage à 16,9% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec une densité de population de 559 hab par km² et 33,96% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (75,91%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 2 729 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,74%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (18,16%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 66,18%, comme à Quiberon, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Quiberon ? Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures. L'étude des consultations politiques antérieures permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, 2 701 personnes en âge de voter à Quiberon avaient pris part au scrutin (soit 58,29%). La participation était de 47,88% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Quiberon : la participation en question Le niveau de participation constituera immanquablement l'un des critères importants de ces européennes 2024 à Quiberon. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,3% au premier tour. Au second tour, 52,71% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Quiberon cette année ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 79,23% des personnes aptes à voter dans la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 79,32% au second tour, c'est-à-dire 3 900 personnes. En comparaison, au niveau national, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017.