En direct

19:23 - Que vont choisir les électeurs de la Nupes à Saint-Pierre-Quiberon ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 17,32% des voix dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 6,22% à Saint-Pierre-Quiberon, contre 30,95% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Saint-Pierre-Quiberon : les 30,95% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,01% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 36,7% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national à Saint-Pierre-Quiberon lors des européennes ? La part des électeurs du Rassemblement national sera une des clés pour ces élections à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. À Saint-Pierre-Quiberon, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 21,31% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 21,22% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que prédisent les sondages récents au niveau national, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Saint-Pierre-Quiberon ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Pierre-Quiberon lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,01%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 21,22%. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 36,62% contre 63,38%. Le RN ratait aussi la première marche à Saint-Pierre-Quiberon quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 18,54% au premier tour, contre 36,70% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il ne fera pas mieux au second tour, qui verra également le binôme Ensemble ! Remporter le scrutin.

12:45 - 30,95% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Saint-Pierre-Quiberon Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble de nouveau logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. À Saint-Pierre-Quiberon, les dernières européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 30,95% des suffrages exprimés. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 21,31%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 11,9%.

11:45 - Élections à Saint-Pierre-Quiberon : l'impact des caractéristiques démographiques À Saint-Pierre-Quiberon, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les élections européennes. Avec une densité de population de 276 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,63%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (28,6%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 325 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,92%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (17,25%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 66,83%, comme à Saint-Pierre-Quiberon, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

10:30 - Saint-Pierre-Quiberon : analyse du niveau d'abstention aux précédentes élections européennes Comment votent ordinairement les électeurs de cette ville ? Lors des dernières européennes, sur les 1 329 inscrits sur les listes électorales à Saint-Pierre-Quiberon, 41,14% étaient restés chez eux. L'abstention était de 48,23% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Saint-Pierre-Quiberon ? À Saint-Pierre-Quiberon, l'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera indiscutablement l'étendue de l'abstention. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 21,32% au niveau de la ville. L'abstention était de 21,9% au deuxième tour. En proportion, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 45,7% au premier tour et seulement 47,09% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Saint-Pierre-Quiberon ? La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des familles est susceptible de ramener les habitants de Saint-Pierre-Quiberon (56510) dans les bureaux de vote.