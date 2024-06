En direct

19:24 - À Ramonchamp, qui vont plebisciter les électeurs de la gauche ? L'union de gauche aux législatives ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 10,35% des suffrages dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 3,9% à Ramonchamp, contre 14,31% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel score pour le RN à Ramonchamp lors des européennes ? Le résultat du Rassemblement national sera déterminant à l'échelle locale pour cette élection européenne. Les sondeurs dessinent une liste RN à environ 30% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score des élections européennes 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance devrait le pousser à 46% à Ramonchamp, soit 10 points de plus également que ses 36,85% à l'échelle locale. Mais Ramonchamp n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a pour l'instant pris ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à avoir à l'esprit pour les élections de 2024 Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Ramonchamp lors de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 37,83% au premier round. Au second tour deux semaines plus tard, c'est encore la cheffe de file du RN qui s'imposait avec 61,87%, devant Emmanuel Macron à 38,13%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 22,24% des voix sur place, contre 57,34% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 69,47%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes Le résultat de ce dimanche soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? Dans le détail, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était imposée aux élections européennes à l'époque. Le bulletin avait convaincu 36,85% des votes, contre Nathalie Loiseau à 14,31% et Yannick Jadot à 8,53%.

11:45 - Dynamique électorale à Ramonchamp : une analyse socio-démographique La structure démographique et socio-économique de Ramonchamp détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 128 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 12,27%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 619 € par an souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 723 votants. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (12,2%) et le nombre de résidences HLM (11,01% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Ramonchamp mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,91% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Taux d'abstention aux dernières européennes à Ramonchamp : quelles tendances ? Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17 heures. L'étude des précédentes consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, 756 personnes en capacité de participer à une élection à Ramonchamp avaient pris part au scrutin (soit 51,01%). Le taux de participation était de 44,51% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Ramonchamp À Ramonchamp, l'un des facteurs décisifs du scrutin européen sera indiscutablement le taux de participation. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 74,44% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 74,88% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 130 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 47,88% au premier tour. Au deuxième tour, 42,19% des votants ont exercé leur droit de vote. La situation géopolitique actuelle est par exemple en mesure de pousser les habitants de Ramonchamp à s'intéresser plus fortement de l'élection.