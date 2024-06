Résultat des européennes à Rauville-la-Bigot : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Sur qui vont se diriger les orphelins de la Nupes à Rauville-la-Bigot ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 24,58% des suffrages dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était arrogé 6,7% à Rauville-la-Bigot, contre 20,33% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Rauville-la-Bigot avant les européennes ? Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Rauville-la-Bigot. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour l'amener à 32% dans la ville cette fois ?

15:02 - Emmanuel Macron en première position en 2022 à Rauville-la-Bigot Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,16% contre 32,46% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 41,6% contre 58,4%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 21,48% au premier tour, contre 32,94% pour le binôme Ensemble !. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme LREM qui cumulera le plus de suffrages, avec 52,44% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Rauville-la-Bigot il y a cinq ans ? Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 93 électeurs de Rauville-la-Bigot s'étaient tournés vers le parti lepéniste à l'époque, aux européennes. La liste Bardella séduisait 22,25% des voix devant Nathalie Loiseau à 20,33% et Yannick Jadot à 9,33%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Rauville-la-Bigot et leurs implications électorales À Rauville-la-Bigot, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les européennes. Avec un taux de chômage de 5,09% et une densité de population de 67 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (89,14%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 428 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,64%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,17%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Rauville-la-Bigot mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,17% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation à Rauville-la-Bigot ? Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, parmi les 449 inscrits sur les listes électorales à Rauville-la-Bigot, 53,14% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 37,69% pour les européennes de 2014. Assisterons-nous à une augmentation de la participation des électeurs français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Sur le plan national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Rauville-la-Bigot, 71,00% des votants avaient voté.

09:30 - Les européennes démarrent à Rauville-la-Bigot : quel sera le taux de participation ? L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter l'abstention à Rauville-la-Bigot. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,29% au premier tour et seulement 53,51% au second tour. Lors du deuxième tour de la présidentielle, 20,8% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 22,8% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.