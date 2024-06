En direct

19:16 - Hayer et Glucksmann en duel aussi à Rivery pour ces élections européennes 2024 ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Rivery, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,75% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 6,03% à Rivery, contre 22,83% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : 22,83% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 32,51% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 32,93% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat à Rivery pour le Rassemblement national ? Le résultat du RN sera très commenté pour cette élection 2024, à l'échelle locale. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Rivery semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas avancé dans la ville.

15:02 - Les inscrits de Rivery plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Les électeurs de Rivery avaient offert à Marine Le Pen 21,2% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la représentante du RN avec 32,51% et 25,09% des bulletins exprimés. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 63,8% contre 36,2% pour Le Pen au second round dans la localité. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 18,02%, alors que les candidats La République en Marche rassembleront 32,93% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme La République en Marche finalement vainqueur localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des européennes Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 353 électeurs de Rivery avaient préféré le RN à l'époque, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella avait glané ainsi 25,34% des voix contre Nathalie Loiseau à 22,83% et Yannick Jadot à 11,34%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Rivery Dans la ville de Rivery, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? La pyramide des âges peut agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 29,62% ont 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 950 euros/an souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 338 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,24%) révèle des impératifs d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,61%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Rivery mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 32,0% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Taux de participation aux européennes à Rivery : ce qu'il faut retenir Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 54,11% des votants de Rivery. Le taux de participation était de 40,58% il y a 10 ans. Les élections européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux européennes représentait 50,12%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Rivery ? L'une des clés de ces européennes sera indéniablement l'ampleur de la participation à Rivery. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 26,63% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une abstention de 25,53% au premier tour. En proportion, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,04% au premier tour. Au deuxième tour, 52,14% des votants ne se sont pas déplacés. La situation géopolitique actuelle pourrait entre autres avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants de Rivery.