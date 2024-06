En direct

19:06 - Un match Hayer-Glucksmann aussi à Amiens pour ces européennes ? L'union des partis de gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, que décideront ses électeurs pour ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Amiens, la Nupes avait en effet cumulé 38,38% des votes si on englobe les 2 circonscriptions se trouvant sur la ville, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 5,16% à Amiens, contre 25,56% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat à Amiens pour la liste RN ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera un point d'observation clé localement pour ces élections européennes. À Amiens, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 20,48% lors du vote européen et Marine Le Pen 17,88% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Avantage Renaissance à Amiens ? Chez les électeurs d'Amiens, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec 17,88%, la candidate de l'extrême droite était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 31,27% et 30,05% des suffrages. Le deuxième round de scrutin ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 67,86% contre 32,14% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Amiens, couverte par 2 circonscriptions, verra les candidats LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 38,38%, alors que le RN sera derrière à 14,17%. Le mouvement sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Amiens en 2019 ? Se retourner sur le dernier test semble encore une fois évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? À Amiens, les dernières européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,56% des suffrages. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 20,48%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 12,68%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Amiens À Amiens, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,09% et une densité de population de 2686 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (59,2%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 32 399 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,15% et d'une population immigrée de 10,68% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 13,13% à Amiens, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Taux de participation lors des européennes à Amiens : quelles tendances ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières consultations politiques. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, 33 491 personnes aptes à participer à une élection à Amiens s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 46,92%). Le taux de participation était de 38,0% pour les élections européennes de 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Amiens L'une des clés des élections européennes sera à n'en pas douter l'étendue de la participation à Amiens. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 43,18% au premier tour et seulement 43,32% au second tour. Au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 74 433 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 67,56% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 68,98% au premier tour, c'est-à-dire 51 341 personnes. Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.