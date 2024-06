En direct

19:16 - Sur qui vont se diriger les voix de la Nupes à la Chaize-le-Vicomte ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 6,4% à la Chaize-le-Vicomte, contre 28,15% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes sondagières. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à la Chaize-le-Vicomte, le binôme Nupes avait en effet obtenu 23,42% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à la Chaize-le-Vicomte ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera le grand sujet à l'échelle locale pour cette élection du Parlement européen. Quand on analyse la progression du RN pronostiquée par les sondeurs à l'échelle nationale aujourd'hui, soit pas moins de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN pourrait s'élever à près de 30% à la Chaize-le-Vicomte. Une projection qui semble logique compte tenu des points déjà grattés par le parti dans la localité entre les européennes 2019 (19,96%) et Marine Le Pen en 2022 (23,01% au premier tour de la présidentielle) et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les votants de la Chaize-le-Vicomte plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle La Chaize-le-Vicomte avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,01%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 34,87% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 37,98% contre 62,02%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 15,8% au premier tour, contre 27,83% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va remporter le plus de votes, avec 55,84% sur la seule circonscription couvrant La Chaize-le-Vicomte.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières européennes Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble toujours sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Jordan Bardella ne finissait que deuxième aux élections européennes il y a cinq ans. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait terminé première avec 28,15%, contre 19,96% pour le RN.

11:45 - La Chaize-le-Vicomte : démographie, élections et perspectives d'avenir La démographie et le contexte socio-économique de la Chaize-le-Vicomte contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 74 habitants par km² et 50,35% de population active, ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 6,52% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de politiques européennes sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 004 euros par an souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 464 votants. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (10,06%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,55%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à la Chaize-le-Vicomte mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,41% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Etude de la participation lors des élections européennes à la Chaize-le-Vicomte Cette élection européenne verra-t-elle une augmentation de l'abstention comme en 2009 où un record avait été battu avec 59,37% ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 49,88%. Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des précédents scrutins européens ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 44,69% des électeurs de la Chaize-le-Vicomte (Vendée) avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 53,15% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur La Chaize-le-Vicomte La participation constituera immanquablement l'une des clés du scrutin européen à la Chaize-le-Vicomte. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 19,3% dans la commune. Le taux d'abstention était de 19,11% au second tour. Pour comparer, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,78% au premier tour et seulement 51,17% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à la Chaize-le-Vicomte ? Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?