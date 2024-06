Résultat des européennes à Thorigny : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Les performances du Rassemblement national à Thorigny avant les européennes Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera le grand sujet pour ces élections européennes, localement, comme au niveau national. Si on s'en tient à la progression du RN anticipée par les études sondagières à l'échelle nationale pour ces européennes, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN devrait s'élever à environ 29% à Thorigny. Un chiffre qui semble logique compte tenu des points déjà conquis par le mouvement sur place depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 5 points qui peut toujours monter.

15:02 - Emmanuel Macron en première position il y a deux ans à Thorigny Thorigny avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,82%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 30,5% des suffrages. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 39,05% contre 60,95%. Le RN ratait aussi la première marche à Thorigny quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,43% au premier tour, contre 26,14% pour le binôme LREM. Il ne fera pas mieux au second tour, qui verra encore le binôme Ensemble ! Remporter le scrutin.

12:45 - À Thorigny, Nathalie Loiseau en tête lors des européennes 2019 Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble aussi avisé au moment du scrutin d'aujourd'hui. À Thorigny, les dernières européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 20,61% des votes. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 19,44% et Yannick Jadot avec 15,22%.

11:45 - Thorigny : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Thorigny contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un taux de chômage de 7,68% et une densité de population de 38 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (85,93%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 468 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,8%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,04%) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Thorigny mettent en avant une diversité de qualifications, avec 24,19% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Thorigny : un regard approfondi Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et seulement 43% à 17h. Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 45,8% des inscrits sur les listes électorales de Thorigny (Vendée), contre une abstention de 46,76% il y a 10 ans.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Thorigny À Thorigny, le taux de participation sera indéniablement l'un des critères décisifs de ce scrutin européen 2024. Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 886 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 19,05% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 19,19% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions en matière économique et énergétique seraient par exemple en mesure d'impacter les décisions que prendront les citoyens de Thorigny (85480).