Résultat des européennes à Saint-Blaise-du-Buis : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Saint-Blaise-du-Buis, qui va raffler les électeurs de la Nupes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait atteint 5,01% à Saint-Blaise-du-Buis, contre 23,81% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré son coup d'éclat lors des élections législatives. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Blaise-du-Buis, le binôme Nupes avait en effet glané 24,14% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - La liste Bardella favorite pour les européennes à Saint-Blaise-du-Buis ? Le score obtenu par le RN sera très commenté pour cette élection 2024, à l'échelle locale. Les sondages d'intentions de vote imaginent une liste Jordan Bardella entre 30 et 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des dernières européennes. Virtuellement, cette dynamique doit l'approcher de 28% à Saint-Blaise-du-Buis, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a visiblement gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Les inscrits de Saint-Blaise-du-Buis penchaient pour Emmanuel Macron en 2022 Saint-Blaise-du-Buis avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,41%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 27,06% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 39,59% contre 60,41%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 18,85% au premier tour, contre 32,18% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Saint-Blaise-du-Buis, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée au cours du second tour, achevant l'échec du RN.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières élections européennes Les résultats de ce soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Lors des élections européennes il y a cinq ans, la liste RN enregistrait 18,8% des suffrages. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première place avec 23,81%.

11:45 - Élections à Saint-Blaise-du-Buis : l'impact des caractéristiques démographiques La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Blaise-du-Buis contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 188 habitants par km² et 47,79% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 6,42% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (11,9%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 442 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (3,0%) et le nombre de résidences HLM (4,96% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Blaise-du-Buis mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,05% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Saint-Blaise-du-Buis : ce qu'il faut retenir Pour cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des consultations politiques précédentes. En 2019, à l'occasion des européennes, 43,76% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Blaise-du-Buis (Isère) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 56,91% lors des élections européennes de 2014. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Blaise-du-Buis : les européennes débutent L'abstention sera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à Saint-Blaise-du-Buis. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 55,04% au premier tour et seulement 53,49% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Blaise-du-Buis ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 80,8% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 83,17% au premier tour, c'est-à-dire 667 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.