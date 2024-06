En direct

19:09 - Qui de Glucksmann ou Hayer va dominer l'autre lors des européennes à Roche-la-Molière ? Après le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés au coude-à-coude dans la soirée, selon les études sondagières établies lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait glané 17,86% à Roche-la-Molière, contre 5,31% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Roche-la-Molière, le binôme Nupes avait en effet accumulé 15,66% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat à Roche-la-Molière pour le RN de Jordan Bardella ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors de ces européennes sera très instructif. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Roche-la-Molière semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de points dans la ville. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Roche-la-Molière ? Marine Le Pen a énormément séduit à Roche-la-Molière au cours de l'élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 28,8% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,28% contre 53,72%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 24,3% des suffrages sur place, contre 29,23% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (55,13%).

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche il y a cinq ans à Roche-la-Molière Les résultats de ce dimanche soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 1013 votants de Roche-la-Molière avaient préféré la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella séduisait ainsi 28,9% des voix contre Nathalie Loiseau à 17,86% et Yannick Jadot à 13,07%.

11:45 - Élections européennes à Roche-la-Molière : un éclairage démographique Dans la ville de Roche-la-Molière, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,03%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (61,94%) met en exergue le poids des questions liées à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (79,58%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 3 387 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (15,36%) révèle des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (8,25%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Roche-la-Molière mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,21% des résidents titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Roche-la-Molière ? Pour comprendre le vote des habitants de cette agglomération, il faut observer les résultats des précédentes élections. A l'occasion des précédentes européennes, 47,17% des personnes habilitées à participer à une élection à Roche-la-Molière avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 38,66% lors des européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de rendez-vous électoral. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2019, le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50%.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Roche-la-Molière ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Roche-la-Molière ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 44,17% au premier tour et seulement 39,93% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Roche-la-Molière pour les élections européennes ? Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, 71,09% des personnes aptes à voter dans l'agglomération s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 74,6% au premier tour, soit 5 710 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.