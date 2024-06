Résultat des européennes à Saint-Etienne : des chiffres annoncés

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives

Marine Le Pen n'aurait pas été qualifiée au second tour en tenant compte des seuls résultats dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 16,65% contre 25,09% pour Emmanuel Macron et 33,29% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième tour de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron l'emportant avec 68,13% contre 31,87% pour Le Pen. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 15,38% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 31,89% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore des candidats Nupes vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité.