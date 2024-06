En direct

19:10 - À la Ricamarie, que vont trancher les supporters de la Nupes ? Après le score du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann s'était arrogé 4% à la Ricamarie, contre 12,9% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à la Ricamarie, le binôme Nupes avait en effet obtenu 35,07% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 48% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella à la Ricamarie lors des européennes ? Le score du RN sera très observé au niveau local pour ces élections des députés européens 2024. Enseignement clé pour ce dimanche : La Ricamarie fait partie des rares localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 30,11% lors du vote européen et Marine Le Pen 20,92% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à la Ricamarie ? Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 20,92% contre 40,28% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 38,09% contre 61,91%. Le RN ne convainquait pas plus à la Ricamarie quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 22,2% au premier tour, contre 35,07% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second round, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui va remporter le plus de suffrages, avec 59,90% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Jordan Bardella au sommet lors des européennes 2019 à la Ricamarie Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore une fois comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, avait terminé en tête des élections du Parlement européen il y a cinq ans. Ladite liste avait cumulé 30,11% des suffrages, soit 474 voix dans la ville, contre Ian Brossat à 15,18% et Nathalie Loiseau à 12,9%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à la Ricamarie A mi-chemin des élections européennes, La Ricamarie fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 8 046 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 443 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (35,35 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les 1 379 résidents étrangers, représentant 17,36% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 1973,44 € par mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 21,55%, révélant une situation économique en demi-teinte. À la Ricamarie, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes précédentes à la Ricamarie Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins européens antérieurs. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, 1 634 personnes habilitées à participer à une élection à la Ricamarie s'étaient rendues aux urnes (soit 38,66%). Le taux de participation était de 29,38% pour les élections européennes de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur La Ricamarie L'abstention sera l'une des grandes inconnues de ces européennes à la Ricamarie. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 34,54% au premier tour et seulement 35,29% au second tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 59,93% des électeurs dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 66,29% au premier tour, ce qui représentait 2 796 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017.