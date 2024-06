En direct

19:28 - À Rodelle, quels pourraient être les reports du vote Nupes ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 22,52% des voix dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 9,27% à Rodelle, contre 30,91% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut dans la soirée...

17:08 - Quel candidat vont désigner les supporters de la droite à Rodelle ? Le nombre d'électeurs glanés par la liste de Jordan Bardella va être le déterminant pour ces élections du Parlement européen 2024 localement. Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 2 points à Rodelle. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour s'attendre à environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Rodelle ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Rodelle lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,39%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 17,54%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 33,39% contre 66,61%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 9,71% au premier tour, contre 42,15% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui glanera le plus de votes, avec 65,20% sur la seule circonscription couvrant Rodelle.

12:45 - À Rodelle, Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes 2019 Regarder en arrière apparait toujours comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? À Rodelle, les dernières européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 30,91% des votes. Elle devançait la liste de Jordan Bardella avec 15,45% et Yannick Jadot avec 13,25%.

11:45 - Les données démographiques de Rodelle révèlent les tendances électorales La composition démographique et socio-économique de Rodelle façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 20 hab/km² et 48,57% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 4,61% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux directives européennes sur l'emploi. Le taux d'agriculteurs, qui représente 8,81%, souligne le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de familles monoparentales (10,75%) révèle des impératifs de suivi social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,76%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 15,06%, comme à Rodelle, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.

10:30 - Elections européennes passées à Rodelle : retour sur la participation électorale Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? A l'échelle de l'Hexagone, le record d'abstention a été observé pendant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Rodelle, 61,34% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des précédentes élections ? Lors des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 43,63% au niveau de Rodelle. L'abstention était de 58,42% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Rodelle : scrutin en cours Le niveau de participation sera à n'en pas douter un facteur essentiel de ce scrutin européen 2024 à Rodelle. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 53,78% au premier tour. Au deuxième tour, 49,29% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Rodelle ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 84,34% dans la ville. La participation était de 80,04% au second tour, ce qui représentait 726 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.