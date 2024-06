11:45 - Démographie et politique à Bozouls, un lien étroit

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Bozouls, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec une population de 2 978 habitants répartis dans 1 627 logements, cette ville présente une densité de 40 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 250 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 733 foyers fiscaux. Dans la ville, 29 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 29,38 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,97% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 41,8% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1000,78 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Bozouls manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en évolution.