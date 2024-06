En direct

19:10 - À Romagnat, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Après le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Glucksmann avait glané 9,7% à Romagnat, contre 26,22% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La réserve de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Romagnat, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 28,7% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,66% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,12% pour Yannick Jadot, 3,14% pour Fabien Roussel et 2,74% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à Romagnat ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour ces européennes 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 3 points à Romagnat. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi l'amener à près de 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Romagnat plutôt favorables à Macron à la présidentielle Ce sont Emmanuel Macron avec 34,74% et Jean-Luc Mélenchon avec 19,66% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans à Romagnat. Marine Le Pen ne récoltait que 16,9%. C'est finalement son rival qui remportera l'adhésion des électeurs avec 69,51% contre 30,49% pour Le Pen au second tour dans la localité. Au premier tour des législatives, Romagnat, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! S'imposer avec 34,36%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 11,63%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) vainqueur localement.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Romagnat Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella avait pris une petite dérouillée aux élections européennes à l'époque localement. Il achevait l'élection troisième, avec 13,36%, derrière Nathalie Loiseau avec 26,22% et Yannick Jadot avec 14,97%.

11:45 - Les enjeux locaux de Romagnat : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale européenne, Romagnat est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 7 869 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 519 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (82,91 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 373 personnes favorise une richesse culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,68%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2490,79 €/mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Romagnat, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Romagnat : retour sur l'abstention aux dernières européennes Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,9%. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il faut analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, 40,3% des personnes aptes à participer à une élection à Romagnat avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 50,76% en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Romagnat : quel sera le taux de participation ? À Romagnat, l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera indiscutablement l'abstention. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,22% au premier tour. Au deuxième tour, 45,73% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 20,71% des électeurs dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 17,92% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.