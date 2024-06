En direct

19:09 - Hayer et Glucksmann en duel aussi à Aubière pour ces européennes ? L'autre incertitude qui entoure ces européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la Nupes. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Aubière, le binôme Nupes avait en effet accumulé 32,85% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 8,46% à Aubière, contre 25,53% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce soir...

17:08 - Quel verdict pour les candidats RN à Aubière ? Le score en faveur du Rassemblement national sera le principal enseignement au niveau local pour ces élections des députés européens. En mettant de côté les législatives, la progression du RN se montre déjà forte à Aubière entre Jordan Bardella en 2019 (13,73%) et Marine Le Pen en 2022 (17,52% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ dix points par rapport à 2019 dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 23% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Aubière ? La ville d'Aubière avait accordé à Marine Le Pen 17,52% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la représentante du Rassemblement national avec 32,65% et 22,1% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 31,04% contre 68,96%. Avec 12,86%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 32,85% du binôme Nupes au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le RN sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Aubière Le résultat de ce soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à Aubière était composé de la liste de Jordan Bardella avec 13,73% des voix, en troisième position, devançée par la liste de Yannick Jadot avec 14,16% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 25,53%, en tête dans la localité.

11:45 - Aubière : quand les données démographiques façonnent les urnes La démographie et le profil socio-économique d'Aubière déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 44% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 13,97%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (48,99%) met en exergue l'importance des questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (70,18%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 3 516 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,30% et d'une population immigrée de 10,52% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 19,79% à Aubière, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Participation aux européennes à Aubière : un aperçu détaillé Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? En 2019, au moment des européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 44,6% dans la commune d'Aubière, à comparer avec un taux d'abstention de 54,05% lors des élections européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,9%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Aubière : les européennes débutent Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Aubière ? La flambée des prix des matières premières qui alourdit les finances des foyers français est susceptible d'inciter les habitants d'Aubière à s'intéresser plus fortement du scrutin. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 6 511 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 79,36% avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 74,85% au second tour, c'est-à-dire 4 872 personnes. Pour comparer, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,79% au premier tour et seulement 51,57% au second tour.