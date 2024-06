En direct

19:08 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Romorantin-Lanthenay à la loupe Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait obtenu 5,42% à Romorantin-Lanthenay, contre 20,66% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Romorantin-Lanthenay, le binôme Nupes avait en effet obtenu 20,05% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,46% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,37% pour Yannick Jadot, 2,21% pour Fabien Roussel et 1,95% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV ou encore du Parti communiste. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Romorantin-Lanthenay, entre les 20,66% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,66% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,42% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Romorantin-Lanthenay avant les européennes Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Romorantin-Lanthenay semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Romorantin-Lanthenay ? Le choix du chef de l'Etat est probalement la référence pour juger la tendance locale. Marine Le Pen avait frappé vraiment très fort à Romorantin-Lanthenay lors de la dernière présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 28,53% dès le 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,16% contre 53,84%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 22,67% des suffrages sur place, contre 23,42% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (51,95%).

12:45 - Que retenir des européennes à Romorantin-Lanthenay il y a cinq ans ? Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? 28,21% des votes s'étaient portés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 20,66% et Yannick Jadot à 9,59%. Le RN avait cumulé ainsi pas moins de 1630 habitants de Romorantin-Lanthenay passés par les urnes.

11:45 - Romorantin-Lanthenay : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Romorantin-Lanthenay est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 18 115 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 101 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 5 103 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 15,95 % des résidents sont des enfants, et 11,49 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. La population étrangère de 1 570 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 970 euros/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,69%, révélant une situation économique mitigée. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Romorantin-Lanthenay contribue à façonner l'avenir de l'Europe.

10:30 - Elections européennes passées à Romorantin-Lanthenay : état des lieux de l'abstention L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de scrutin. Pour mémoire, au niveau de la France en 2019, le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%. Comment ont voté les électeurs de cette agglomération lors des consultations politiques antérieures ? En 2019, à l'occasion des européennes, sur les 6 206 personnes en âge de voter à Romorantin-Lanthenay, 51,44% étaient restées chez elles. L'abstention était de 61,92% en 2014.

09:30 - Participation à Romorantin-Lanthenay : que retenir des précédentes élections ? À Romorantin-Lanthenay, l'un des critères déterminants de ce scrutin européen sera indéniablement le niveau de participation. Les habitants des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 12 992 personnes en âge de voter dans la ville, 69,21% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 68,59% au premier tour, c'est-à-dire 8 911 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.