Résultat des européennes à Villefranche-sur-Cher : l'élection 2024 en direct

17:04 - Les inscrits de Villefranche-sur-Cher plutôt pour Le Pen à la présidentielle

Le verdict du scrutin le plus récent semble un précédent précieux au moment de l'élection. Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné un excellent score pour le Rassemblement national à Villefranche-sur-Cher. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la cité avec 29,46% au premier round avant un formidable 58,46% au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,53% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,49% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,16%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 58,41%, devant Emmanuel Macron à 41,59%.