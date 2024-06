En direct

19:21 - À Pruniers-en-Sologne, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. Le jour du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 14,66% des votes dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 3,63% à Pruniers-en-Sologne, contre 20,75% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Que vont décider les votants de Pruniers-en-Sologne ? Si en France entière, les sondages prévoient une évolution moyenne du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella tout proche des 40% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a visiblement pris que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Un petit avantage pour le RN Le résultat de l'élection la plus récente semble un enseignement instructif au moment de l'élection du jour. Les dernières consultations en date, les législatives, avaient abouti à un bon résultat pour le RN à Pruniers-en-Sologne. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la localité avec 29,22% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 51,26% au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,88% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,74% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,96%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 51,5%, devant Emmanuel Macron à 48,5%.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Pruniers-en-Sologne il y a cinq ans ? Regarder en arrière peut de nouveau sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Pruniers-en-Sologne, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait une longueur d'avance, avec 32,23% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 20,75% et François-Xavier Bellamy à 11,88%.

11:45 - Pruniers-en-Sologne : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Dans les rues de Pruniers-en-Sologne, le scrutin est en cours. Avec ses 2 290 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 126 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 15,76 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 33,81 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 42,18% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 37,06% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 447,31 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Pruniers-en-Sologne manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Pruniers-en-Sologne : un aperçu détaillé Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%, c’était mieux qu’en 2014. Au cours des consultations démocratiques passées, les 2 346 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, au moment des élections européennes, 43,19% des personnes aptes à voter à Pruniers-en-Sologne avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 52,87% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes commencent à Pruniers-en-Sologne : l'abstention en question Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Pruniers-en-Sologne, qu'en sera-t-il de la participation ? La baisse du pouvoir d'achat pourrait potentiellement pousser les électeurs de Pruniers-en-Sologne (41200) à s'intéresser plus fortement du scrutin. Au second tour de la dernière présidentielle, 81,07% des électeurs inscrits dans la commune s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 79,68% au premier tour, ce qui représentait 1 482 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,2% au premier tour. Au second tour, 53,74% des électeurs ont exercé leur droit de vote.