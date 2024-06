En direct

19:28 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Saint-Laurent-du-Pape pour ces élections européennes 2024 ? Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux pourraient arriver au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait glané 19,21% à Saint-Laurent-du-Pape, contre 5,64% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La Nupes était absente aux législatives 2022 à Saint-Laurent-du-Pape. Mais c'est bien un candidat de gauche, étiqueté Divers gauche, qui y montait sur la première marche au premier tour, avec 40,44% des bulletins. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Sur qui vont converger les électeurs de droite à Saint-Laurent-du-Pape ? Le résultat des européennes au niveau local sera observé au prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Laurent-du-Pape semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de points dans la ville. Une exception à confirmer.

15:02 - Quelques résultats à retenir C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Laurent-du-Pape lors du premier tour de la présidentielle, avec 25,27%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23,21%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,54% contre 57,46%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 18,25% au premier tour, contre 40,44% pour le binôme Divers gauche. Sur la commune de Saint-Laurent-du-Pape, c'est finalement une majorité Divers gauche qui sera préférée lors du second tour, achevant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - Jordan Bardella en première position il y a cinq ans à Saint-Laurent-du-Pape Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin avait attiré 23,48% des voix, face à Nathalie Loiseau à 19,21% et Yannick Jadot à 16,62%.

11:45 - Saint-Laurent-du-Pape : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Saint-Laurent-du-Pape comme partout ailleurs. Avec une population de 1 607 habitants répartis dans 825 logements, cette ville présente une densité de 77 hab/km². Ses 93 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (79,39 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 27,19% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 39,18% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 269,10 euros, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Ainsi, Saint-Laurent-du-Pape incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Saint-Laurent-du-Pape, quelle participation aux précédentes élections européennes ? Comment votent ordinairement les électeurs de cette ville ? Lors des européennes 2019, le taux de participation atteignait 57,98% des votants de Saint-Laurent-du-Pape. Le taux de participation était de 48,32% il y a 10 ans. L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,12%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Saint-Laurent-du-Pape ? À Saint-Laurent-du-Pape, l'une des clés de ce scrutin européen sera indéniablement l'ampleur de la participation. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 17,5% dans la commune. L'abstention était de 20,97% au deuxième tour. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 44,93% au premier tour. Au deuxième tour, 46,97% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. La guerre entre Israël et la Palestine serait de nature à pousser les habitants de Saint-Laurent-du-Pape à s'intéresser plus fortement de l'élection.