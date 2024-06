À Roost-Warendin, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 45,3% au terme du vote européen et Marine Le Pen 41,82% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que prévoient les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Roost-Warendin ?

Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un très bon score pour le Rassemblement national à Roost-Warendin. Ce dernier s'était placé en tête dans la commune avec 40,70% au 1er round et surtout 62,63% au second. Le RN passait devant les impétrants étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale (22,15%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 20,55% au premier tour puis encore La République en Marche avec 37,37% au second (Roost-Warendin n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 41,82% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,93% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,04%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 61,87%, devant Emmanuel Macron à 38,13%.