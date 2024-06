En direct

19:11 - À Auby, quels reports de voix à gauche ce soir ? Outre le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann s'était élevé à 4,53% à Auby, contre 9,15% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections des députés à Auby, le binôme Nupes avait en effet enregistré 30,74% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (32,58% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,1% pour Yannick Jadot, 4,55% pour Fabien Roussel et 0,99% pour Anne Hidalgo). Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Auby, entre les 9,15% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 13,65% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 10,98% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de droite à Auby ? Le nombre de bulletins glanés par Jordan Bardella sera le principal enseignement pour cette élection des députés européens 2024 localement, comme dans le reste de la France. A noter : Auby fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 41,64% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 38,82% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les derniers indicateurs à prendre en compte Le verdict de l'élection la plus récente peut sembler un précédent intéressant au moment du rendez-vous électoral du jour. Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un joli score pour le RN à Auby. Ce dernier s'était placé en tête dans la localité avec 35,98% au premier tour et surtout 61,22% au second (Auby ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,82% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 32,58% et Emmanuel Macron troisième avec 13,65%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 61,95%, devant Emmanuel Macron à 38,05%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des élections européennes 2019 à Auby Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler indispensable au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? 41,64% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Manon Aubry à 12,9% et Ian Brossat à 11,18%. Le RN glanait ainsi pas moins de 946 votants d'Auby.

11:45 - Les enjeux locaux d'Auby : tour d'horizon démographique Dans les rues d'Auby, le scrutin est en cours. Avec ses 7 188 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 238 entreprises, Auby se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (72,15 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Avec 354 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 7,44%, Auby se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2017,99 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 23,37%, révélant une situation économique tendue. À Auby, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - Analyse de la participation aux européennes à Auby Au fil des précédents scrutins européens, les 7 222 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, au moment des élections européennes, parmi les 2 358 personnes en âge de voter à Auby, 47,28% avaient pris part au scrutin. La participation était de 35,04% lors du scrutin européen de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas d'Auby À Auby, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera l'abstention. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 4 879 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 73,89% avaient pris part à l'élection, contre une participation de 71,15% au deuxième tour, soit 3 472 personnes. En proportion, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 42,63% au premier tour et seulement 39,32% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Auby pour les européennes ? La perte de pouvoir d'achat est par exemple susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs d'Auby (59950).