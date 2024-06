En direct

19:06 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait obtenu 3,55% à Fréjus, contre 21,15% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé malgré son excellent résultat lors des dernières législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Fréjus, le binôme Nupes avait en effet glané 12,45% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Fréjus, un favori aux européennes ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors des européennes sera très scruté. On remarque que Fréjus fait partie des rares villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 39,18% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 35,55% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les votants de Fréjus plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné un puissant résultat pour le Rassemblement national à Fréjus. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la localité avec 41,06% au premier round. Il s'imposait ensuite avec 59,48% au 2e, le propulsant à la meilleure place à l'échelon local. Le Parti avait battu les impétrants étiquetés LREM avec 24,68% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 12,45% au premier tour et encore LREM (40,52%) au second (Fréjus ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même obtenu une meilleure marque aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt. Elle avait engrangé 35,55% au 1er tour et 56,72% au second dans la commune.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des européennes 2019 à Fréjus Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. 39,18% des votes s'étaient tournés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 21,15% et François-Xavier Bellamy à 8,89%. Le mouvement d'extrême droite avait convaincu ainsi pas moins de 6913 votants de Fréjus.

11:45 - Fréjus : élections européennes et dynamiques démographiques A mi-chemin des élections européennes, Fréjus regorge de diversité et d'activités. Avec ses 57 082 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 6 991 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 36 940 foyers fiscaux. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (52,1 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La présence de 4 596 résidents étrangers contribue à son ouverture au monde. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 49,63% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2606,52 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Fréjus, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Taux de participation aux élections européennes à Fréjus : les enseignements Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2019, le taux de participation aux européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014. Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, 49% des personnes habilitées à participer à une élection à Fréjus avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 45,21% en 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Fréjus À Fréjus, l'un des facteurs forts de ces européennes 2024 sera le niveau de participation. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 73,57% des personnes en âge de voter dans l'agglomération s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 73,49% au deuxième tour, ce qui représentait 28 948 personnes. En comparaison, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,02% au premier tour. Au deuxième tour, 43,04% des citoyens se sont déplacés. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les incertitudes liées à la guerre en Ukraine seraient par exemple susceptibles de pousser les habitants de Fréjus (83370) à ne pas rester chez eux.