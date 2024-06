En direct

19:07 - Qui vont plebisciter les électeurs de la gauche à Matoury ? La Nouvelle union populaire et sociale faisant déjà partie du passé, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? La Nupes était absente lors des dernières législatives à Matoury. On trouvait un candidat Régionaliste en pôle position au premier tour, avec 45,62% des votes. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Pour le RN, les sondages de Jordan Bardella scrutés à Matoury Le nombre de bulletins glanés par le RN va être le déterminant localement pour cette élection du Parlement européen. À Matoury, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 32,19% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 19,15% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que prédisent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Matoury plutôt favorables à Le Pen en 2022 Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 19,15% contre 53,7% pour Jean-Luc Mélenchon. Mais elle s'imposera finalement au second avec 66,48% contre 33,52% pour Macron. Le RN ne convainquait pas plus à Matoury un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 5,15% au premier tour, contre 45,62% pour le binôme Régionaliste. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Matoury en 2019 ? Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble de nouveau évident au moment du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Matoury, à 32,19%, soit 477 voix. Le mouvement eurosceptique doublait Yannick Jadot à 18,22% et Manon Aubry à 14,37%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Matoury aux élections européennes Dans la commune de Matoury, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections européennes. Dans la ville, 30,05% des résidents sont des enfants, et 2,16% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 466 €/an peut être l'expression de disparités socio-économiques locales. Enfin, la présence d'une population étrangère de 36,78% et d'une population immigrée de 32,31% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 9,41% à Matoury, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Matoury : étude du niveau d'abstention aux précédentes européennes Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de scrutin. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h. Au cours des précédentes élections, les 34 991 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, 14,06% des électeurs de Matoury (Guyane) s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 8,25% en 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Matoury ? L'une des clés de ces européennes sera incontestablement l'étendue de l'abstention à Matoury. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 25,42% au premier tour. Au deuxième tour, 30,09% des votants se sont déplacés. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 44,73% au niveau de la commune, contre un taux de participation de 41,46% au premier tour, ce qui représentait 5 504 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.