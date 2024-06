En direct

19:08 - Une course Hayer-Glucksmann aussi à Macouria pour ces européennes ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus aujourd'hui. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives à Macouria. Mais c'est bien un binôme de gauche, labellisé Divers gauche, qui s'emparait de la première place au premier tour, avec 58,13% des bulletins. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Quel candidat vont élire les électeurs de la droite à Macouria ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera observé au prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. On note que Macouria fait partie des quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 33,07% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 20,6% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Macouria plutôt favorables à Macron il y a deux ans Macouria avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 20,6%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 54,6% des votes. Elle retournera la tendance au second avec 73% contre 27% pour Macron. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 6,97% au premier tour, contre 58,13% pour le binôme Divers gauche. Bis repetita au second tour, qui verra également le binôme Divers gauche l'emporter.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Macouria Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble également évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste présentée par Jordan Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Macouria, avec 33,07% des suffrages exprimés, soit 210 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Yannick Jadot avec 17,01% suivie par la liste Manon Aubry avec 15,75%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Macouria Comment la population de Macouria peut-elle peser sur le résultat des européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 56% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 32,76%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (44,74%) met en avant le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2304,52 euros par mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 30,99% et d'une population immigrée de 26,30% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 8,83% à Macouria, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - À Macouria, quelle participation aux élections européennes ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette agglomération lors des précédentes consultations démocratiques ? En 2019, au moment des élections européennes, parmi les 699 inscrits sur les listes électorales à Macouria, 88,85% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 90,51% en 2014. L'abstention des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Macouria Le niveau d'abstention sera l'un des facteurs décisifs des élections européennes à Macouria. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 38,5% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 42,77% au second tour, soit 3 013 personnes. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017. L'inflation et son impact sur le quotidien des Français pourraient potentiellement de faire augmenter la participation à Macouria.