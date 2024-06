En direct

19:07 - Renaissance et Parti socialiste dans un mouchoir de poche aussi à Remire-Montjoly pour ces européennes 2024 ? Outre le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des dernières européennes, s'était élevée à 19,56% à Remire-Montjoly, contre 6,35% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé. La Nupes était absente lors des dernières législatives à Remire-Montjoly. Le binôme Régionaliste était en tête au premier tour, avec 35,37% des voix. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Le Rassemblement national favori à Remire-Montjoly pour les européennes ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella à ces élections européennes 2024 sera très scruté. À Remire-Montjoly, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 21,49% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 16,66% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que laissent imaginer les sondages récents à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Avantage Hayer à Remire-Montjoly ? Dans la commune de Remire-Montjoly, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec 16,66%, la cheffe du Rassemblement national était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 44,58% et 17,08% des bulletins exprimés. En remontant à 56,54%, elle se hissait finalement en tête, devant le président sortant à 43,46% au second tour. Avec 7,08%, le RN sera devancé ensuite par les 35,37% du binôme Régionaliste au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - À Remire-Montjoly, Yannick Jadot sur la première marche il y a cinq ans Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait aussi comme avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Jordan Bardella n'était que deuxième aux élections européennes il y a cinq ans. La liste de Yannick Jadot s'arrogeait la première marche avec 22,52%, contre 21,49% pour le RN.

11:45 - Remire-Montjoly et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Remire-Montjoly montrent des tendances claires qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 42% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 15,66%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (45,28%) met en exergue l'importance des questions de logement et d'urbanisation. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (75,77%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 4 499 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 22,08% et d'une population étrangère de 21,35% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Remire-Montjoly mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,47% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Remire-Montjoly ? Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33%. À Remire-Montjoly, 58,57% des électeurs avaient voté. Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? Lors des précédentes européennes, 2 251 personnes aptes à participer à une élection à Remire-Montjoly avaient pris part au scrutin (soit 18,97%), contre un taux de participation de 13,27% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Remire-Montjoly : la participation en question Le taux d'abstention constituera immanquablement l'un des critères principaux de ces européennes à Remire-Montjoly. Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 45,85% des électeurs de la ville. L'abstention était de 46,14% au second tour. En proportion, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 66,26% au premier tour et seulement 66,23% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Remire-Montjoly cette année ? La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences sur les tarifs des matières premières pourraient entre autres nuancer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Remire-Montjoly (97354).