Résultat des européennes à Willems : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les habitants de Willems plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Willems avec 25,3% contre 33,08% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 39,97% contre 60,03%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 19,26% au premier tour, contre 32,07% pour le binôme Ensemble !. Au deuxième tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui va remporter le plus de suffrages, avec 60,32% sur la seule circonscription recouvrant Willems.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Willems Revenir cinq ans en arrière semble encore indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Jordan Bardella ne finissait que deuxième aux élections du Parlement européen il y a cinq ans, puisque la liste de Nathalie Loiseau arrivait en première marche avec 21,86%, contre 21,05% pour le RN.

11:45 - Élections européennes à Willems : un éclairage démographique Quelle influence les électeurs de Willems exercent-ils sur les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,65% peut agir sur les espoirs des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec 46,22% de population active et une densité de population de 521 hab/km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 27,76%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (14,22%) et le nombre de résidences HLM (21,73% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Willems mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,99% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Willems : la mobilisation des électeurs aux européennes Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? En 2019, durant les européennes, 56,06% des personnes en capacité de voter à Willems avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 48,69% en 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,12%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Participation à Willems : les leçons des précédentes élections À Willems, l'un des critères forts des européennes sera le niveau de participation. Les jeunes générations expriment la plupart du temps une désaffection pour les élections nationales, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 22,6% des votants de la ville. L'abstention était de 20,98% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.