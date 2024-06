En direct

19:28 - Quel candidat vont choisir les supporters de la gauche à Saint-Romain-d'Ay ? L'autre incertitude de ces élections européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la Nupes. Pour le premier tour des législatives, la candidature Nupes avait donc terminé sur la première marche avec 25,53% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 4,74% à Saint-Romain-d'Ay, contre 14,66% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Saint-Romain-d'Ay Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera déterminant pour cette européenne, au niveau local. Si dans toute la France, les sondages d'opinion chiffrent une évolution du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella à 37% dans la commune), on remarque pourtant que le mouvement n'a pour l'instant pris que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les inscrits de Saint-Romain-d'Ay penchaient pour Le Pen il y a deux ans La communauté électorale de Saint-Romain-d'Ay avait plébiscité Marine Le Pen au moment de l'élection suprême de 2022 puisque la leader de l'ancien Front national prenait les devants avec 30,79% au 1er round. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, elle s'était aussi imposée avec 55,45%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 19,2% des votes sur place, contre 25,53% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (50,49%).

12:45 - À Saint-Romain-d'Ay, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 Le résultat de ce 9 juin va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? C'est la liste d'extrême droite de Bardella qui s'était imposée aux élections européennes il y a cinq ans à Saint-Romain-d'Ay, avec 27,37% des électeurs (127 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 14,66% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 13,79%.

11:45 - Les données démographiques de Saint-Romain-d'Ay révèlent les tendances électorales Quel impact aura la population de Saint-Romain-d'Ay sur le résultat des européennes ? Dans le bourg, 36% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 5,65% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (83,87%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 485 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,42%) met en lumière des impératifs de suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (6,84%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Romain-d'Ay mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 25,0% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Etude de l'abstention aux dernières élections européennes à Saint-Romain-d'Ay Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes représentait 50%, c’était mieux qu’en 2014. Au fil des dernières années, les 1 225 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, parmi les 506 personnes en âge de voter à Saint-Romain-d'Ay, 42,63% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 59,33% en 2014.

09:30 - Election à Saint-Romain-d'Ay : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes La participation constituera sans nul doute l'une des clés du scrutin européen 2024 à Saint-Romain-d'Ay. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 18,53% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 21,99% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,02% au premier tour. Au deuxième tour, 52,52% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des familles combinée avec les craintes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient notamment capables de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Saint-Romain-d'Ay.