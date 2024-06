Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Jordan Bardella devrait atteindre près de 40% à Quintenas si la dynamique anticipée par les études sondagières au niveau de la France se répercute localement. Le candidat est en effet crédité d'environ un tiers des suffrages dans le pays, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? La projection est expéditive, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN sur place. Entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 6 points.

La cité de Quintenas avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République il y a deux ans puisque la cheffe du parti d'extrême droite écrasait le match avec 34,9% au premier round. Au 2e tour, elle écrasait aussi Emmanuel Macron avec 54,55%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 27% des suffrages sur place, contre 30,00% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 60,21%.

11:45 - Quintenas : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

Comment les habitants de Quintenas peuvent-ils affecter le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 110 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 5,87%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (82,98%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 713 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,7%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (7,83%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Quintenas mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,51% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.