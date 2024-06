En direct

19:12 - Sur qui vont converger les orphelins de la Nupes à Saint-André-de-Sangonis ? L'autre source de doute qui entoure ces européennes 2024 est celle du vote de gauche après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-André-de-Sangonis, le binôme Nupes avait en effet accumulé 30,44% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 6,82% à Saint-André-de-Sangonis, contre 17,18% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 17,18% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,48% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,55% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - À Saint-André-de-Sangonis, un Rassemblement national favori ? A noter : Saint-André-de-Sangonis compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 31,43% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 28,6% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de 2022 Marine Le Pen a énormément séduit à Saint-André-de-Sangonis au cours de la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 28,6% des voix dès le premier round. Au deuxième tour, c'est de nouveau la numéro 1 du Rassemblement national qui gagnait avec 54,89%, devant Emmanuel Macron à 45,11%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 27,75% des suffrages sur place, contre 30,44% pour le binôme Nupes. Il revenait en revanche en force au second tour, avec 52,24%, contre 47,76% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Saint-André-de-Sangonis Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme évident au moment du scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Saint-André-de-Sangonis, avec 31,43%, soit 677 voix. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 17,18% et Yannick Jadot à 15,74%.

11:45 - Saint-André-de-Sangonis : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Saint-André-de-Sangonis se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 6 344 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 524 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 652 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (81,05 %) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La présence de 228 résidents étrangers, soit 3,60% de la population, favorise son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,55%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2229,57 € par mois. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Saint-André-de-Sangonis montre l'intérêt des habitants pour les valeurs de l'Union européenne.

10:30 - Saint-André-de-Sangonis : la mobilisation des habitants aux élections européennes L'étude des résultats des rendez-vous électoraux passés permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, 2 267 personnes en âge de participer à une élection à Saint-André-de-Sangonis avaient pris part au scrutin (soit 55,23%), à comparer avec une participation de 45,58% pour les élections européennes de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et déjà 43% à 17h.

09:30 - Participation à Saint-André-de-Sangonis : que retenir des précédentes élections ? À Saint-André-de-Sangonis, le niveau de participation sera un critère décisif des élections européennes 2024. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 56,22% au premier tour. Au second tour, 55,62% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Saint-André-de-Sangonis ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 21,83% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 25,93% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour.