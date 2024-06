En direct

19:22 - Les suffrages de la Nupes observés En plus du score du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Mais on se rappelle que Glucksmann s'était élevé à 5,07% à Belbeuf, contre 30,14% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Belbeuf, le binôme Nupes avait en effet glané 21,04% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Tout dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Belbeuf pour le Rassemblement national ? Au niveau local, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très scruté. Législatives mises à part, la progression du RN est déjà forte à Belbeuf entre Jordan Bardella en 2019 (16,81%) et Marine Le Pen en 2022 (20,43% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de 10 points par rapport à 2022 en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 avant le scrutin C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Belbeuf lors du premier tour de la présidentielle, avec 37,09%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 20,43%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 31,76% contre 68,24%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 15,92% au premier tour, contre 37,44% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Belbeuf, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie au moment du second tour, confirmant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Belbeuf il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test semble de nouveau évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Avec un résultat de 16,81%, Bardella avait été devancé au cours des élections européennes il y a cinq ans par la liste de Nathalie Loiseau avec 30,14% des suffrages exprimés.

11:45 - Belbeuf : démographie, élections et perspectives d'avenir La démographie et la situation socio-économique de Belbeuf contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la localité, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,91% de 75 ans et plus. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 27,33%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,07%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en CDD (6,08%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,15% à Belbeuf, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Etude de l'abstention aux élections européennes à Belbeuf Au fil des derniers scrutins européens, les 2 297 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, 41,48% des électeurs de Belbeuf (Seine-Maritime) avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 51,1% lors des élections européennes de 2014. L'abstention des citoyens français aux européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de voter à Belbeuf pour les élections européennes Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Belbeuf ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 18,44% au niveau de la ville, contre une abstention de 17,85% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,02% au premier tour et seulement 45,95% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Belbeuf cette année ? Le conflit ukrainien et ses conséquences sur l'économie mondiale sont par exemple susceptibles d'impacter la participation à Belbeuf (76240).