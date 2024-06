En direct

19:06 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Poitiers, qui va profiter des 43,2% de la Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était arrogé 9,84% à Poitiers, contre 23,25% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement à Poitiers, la Nupes avait en effet rassemblé 43,2% des votes au total sur les 2 circonscriptions de la ville. Une performance à mettre en perspective avec les 44% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Poitiers pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera déterminant pour cette élection du Parlement européen 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. A noter : Poitiers fait partie des quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 12,91% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 11,56% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Poitiers penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 34,41% et Emmanuel Macron avec 27,62% qui avaient pris la tête lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans à Poitiers. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 11,56%. Le deuxième tour de scrutin ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron terminant à 75,16% contre 24,84% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Poitiers, couverte par 2 circonscriptions, verra les candidats estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 43,20%, alors que le RN restera derrière à 8,99%. Et le second tour ira dans le même sens avec encore des candidats Nupes vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Poitiers Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble aussi une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Poitiers lors des dernières élections des eurodéputés, avec 23,25% des votes. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 19,97% dans la ville. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 12,91%.

11:45 - Élections européennes à Poitiers : un éclairage démographique Quel impact auront les habitants de Poitiers sur le résultat des élections européennes ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 13,98% des résidents sont des enfants, et 18,59% ont 60 ans et plus. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 788 euros/an, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. Enfin, la présence d'une population immigrée de 11,44% et d'une population étrangère de 10,17% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 18,48% à Poitiers, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - À Poitiers, quelle abstention aux européennes ? Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : la participation aux européennes atteignait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014. Pour cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération, il faut observer les résultats des dernières élections. Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, sur les 22 205 personnes en âge de voter à Poitiers, 51,18% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 41,72% en 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Poitiers L'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 sera sans nul doute la participation à Poitiers. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, 31,08% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 25,85% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle représentait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre aux portes de l'Europe et son impact sur les prix des matières premières sont capables de pousser les citoyens de Poitiers à s'intéresser plus fortement de l'élection.