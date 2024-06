Résultat des européennes à Saint-Bonnet-les-Oules : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Saint-Bonnet-les-Oules, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Outre le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche avait atteint 2,65% à Saint-Bonnet-les-Oules, contre 29,99% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Bonnet-les-Oules, le binôme Nupes avait en effet obtenu 13,31% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Le Rassemblement national à Saint-Bonnet-les-Oules, un favori aux européennes ? Alors qu'à l'échelle nationale, les sondages annoncent un resultat de plus de 30% pour Jordan Bardella au scrutin européen en juin, soit dix points de plus qu'à la dernière présidentielle, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 8 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse dépasser les 25% ce 9 juin.

15:02 - Les enseignements de 2022 Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Bonnet-les-Oules avec 23,04% contre 35,6% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 35,59% contre 64,41%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Bonnet-les-Oules quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 18,28% au premier tour, contre 38,58% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Saint-Bonnet-les-Oules, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien FN.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Saint-Bonnet-les-Oules Se retourner sur le dernier test semble encore une fois une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? À Saint-Bonnet-les-Oules, les dernières européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,99% des bulletins exprimés. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 17,57%. En troisième position se trouvait François-Xavier Bellamy avec 17,02%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Bonnet-les-Oules : ce qu'il faut savoir La démographie et le profil socio-économique de Saint-Bonnet-les-Oules déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 3,86% peut agir sur les espérances des électeurs quant aux politiques européennes sur le travail. Avec 47,21% de population active et une densité de population de 127 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 32,24%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (6,92%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,28%) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Saint-Bonnet-les-Oules mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 29,96% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes à Saint-Bonnet-les-Oules Au cours des dernières années, les 1 804 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Pendant les européennes de 2019, le pourcentage de participation s'était hissé à 55,44% des électeurs de Saint-Bonnet-les-Oules, contre une participation de 48,48% lors des européennes de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Sur l'ensemble du territoire, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Saint-Bonnet-les-Oules, 66,69% des habitants avaient participé.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Saint-Bonnet-les-Oules ? La participation constituera incontestablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Saint-Bonnet-les-Oules. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 54,36% au premier tour et seulement 49,03% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Saint-Bonnet-les-Oules ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 85,01% des personnes en âge de voter dans la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 79,51% au second tour, ce qui représentait 1 094 personnes. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017.