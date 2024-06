En direct

19:09 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Andrézieux-Bouthéon, qui va profiter des électeurs de la Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Pour le premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 22,8% des voix dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,11% à Andrézieux-Bouthéon, contre 25,03% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Quelle performance pour le Rassemblement national lors des européennes à Andrézieux-Bouthéon ? Le nombre de votes du Rassemblement national va être le déterminant pour ces élections européennes localement. Les sondeurs annoncent une liste RN à environ un tiers des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que sa marque des élections européennes 2019. Selon une simple addition, cette dynamique devrait l'approcher de 33% à Andrézieux-Bouthéon, soit 10 points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a visiblement pris ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les derniers indicateurs à prendre en compte Andrézieux-Bouthéon avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 25,23%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, crédité de 31,02% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 41,12% contre 58,88%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Andrézieux-Bouthéon quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 22,07% au premier tour, contre 29,72% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune d'Andrézieux-Bouthéon, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera désignée à l'issue du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Andrézieux-Bouthéon Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut toujours sembler sensé au moment du scrutin de ce 9 juin. Bardella n'était que deuxième lors des élections européennes il y a cinq ans, la liste de Nathalie Loiseau confisquant la première place avec 25,03%, contre 23,72% pour le RN.

11:45 - Andrézieux-Bouthéon : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes A la mi-journée des européennes, Andrézieux-Bouthéon regorge de diversité et d'activités. Avec ses 10 187 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 198 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (78,86 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Avec 1 156 résidents étrangers, Andrézieux-Bouthéon se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Parmi cette mosaïque sociale, 43,88% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 295,48 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Andrézieux-Bouthéon, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Européennes passées à Andrézieux-Bouthéon : état des lieux de l'abstention Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections européennes représentait 50%. Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? Au moment des européennes 2019, parmi les 2 854 inscrits sur les listes électorales à Andrézieux-Bouthéon, 47,04% avaient pris part à l'élection. La participation était de 36,61% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Andrézieux-Bouthéon À Andrézieux-Bouthéon, l'un des facteurs clés de ces européennes sera sans aucun doute le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 57,9% au premier tour. Au deuxième tour, 63,18% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 28% des personnes en âge de voter dans la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 25,76% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.