En direct

19:10 - Les votes de la coalition de gauche très suivis L'union des partis de gauche aux législatives étant déjà morte, que choisiront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 16,76% des voix dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 4,92% à Veauche, contre 22,77% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : 22,77% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 31,31% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 28,24% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Sur qui vont se transférer les voix de droite à Veauche ? Le score en faveur du RN sera un enseignement majeur au niveau local pour ces élections des députés européens. Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Veauche. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi prévoir près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Veauche ? Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 30,01% contre 31,31% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 46% contre 54%. Le RN ratait aussi la première marche à Veauche par la suite, lors des élections du Parlement, avec 25,47% au premier tour, contre 28,24% pour le binôme La République en Marche. Le second tour restera sur cette partition, voyant encore le binôme Les Républicains finir gagnant.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes à Veauche Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble de nouveau avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste RN dirigée par Bardella qui s'était placée en tête des élections du Parlement européen il y a cinq ans à Veauche, avec 28,21% des suffrages exprimés devant celle de Nathalie Loiseau avec 22,77% suivie par la liste Yannick Jadot avec 11,72%.

11:45 - Élections européennes à Veauche : un éclairage démographique A la mi-journée des élections européennes, Veauche foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 8 992 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 612 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 2 846 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (87,82 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les 204 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Au sein de cette diversité sociale, près de 48,77% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 778,17 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En conclusion, à Veauche, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Taux de participation aux élections européennes à Veauche : ce qu'il faut savoir L'observation des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération. En 2019, durant les européennes, le taux d'abstention s'élevait à 49,3% des votants de Veauche, à comparer avec une abstention de 59,21% en 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de scrutin. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Veauche L'un des facteurs décisifs de ce scrutin européen 2024 sera sans nul doute le taux de participation à Veauche. Les études montrent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 82,84% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 80,01% au deuxième tour, soit 5 463 personnes. En comparaison, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,55% au premier tour et seulement 44,42% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Veauche ?