En direct

19:06 - Quel score pour Glucksmann à gauche à l'issue de ces élections européennes 2024 ? Après le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Le candidat de gauche avait obtenu 7,93% à Tours, contre 25,66% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Tours, la Nupes avait en effet réuni 37,71% des votes en moyenne sur les 2 circonscriptions se trouvant sur la ville. Une performance à affiner avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Tours, entre les 25,66% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,11% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,34% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN à Tours lors des européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera un enseignement majeur pour ces européennes 2024 au niveau local. À Tours, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 14,26% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 13,22% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les inscrits de Tours penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle Dans la commune de Tours, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec un maigre 13,22%, la cheffe de file du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,11% et 29,91% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 27% contre 73%. Au premier tour des législatives, Tours, couverte par 2 circonscriptions, verra les candidats LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 37,71%, alors que le RN restera derrière à 10,83%. Tours optera d'ailleurs pour des candidats LREM au second tour, vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité avec 47,96%.

12:45 - 25,66% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Tours Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? À Tours, les dernières européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,66% des bulletins. Elle était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 18,18%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 14,26%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Tours A mi-chemin des élections européennes, Tours regorge de diversité et d'activités. Avec ses 137 658 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 10 673 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 30 729 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (40,91 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Avec 12 402 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 11,42%, Tours se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2292,41 € par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,83%, annonçant une situation économique mitigée. À Tours, où la jeunesse représente 43% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Tours : analyse du pourcentage de participation aux élections européennes Comment votent traditionnellement les citoyens de cette agglomération ? Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 38 160 inscrits sur les listes électorales à Tours, 48,23% avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 42,73% en 2014. Les européennes mobilisent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Les européennes sont lancées à Tours : scrutin en cours Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Tours, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 représentait 51,06% au premier tour et seulement 52,71% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Tours ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 29,1% des personnes en âge de voter dans l'agglomération avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 31,53% au second tour. Pour rappel, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour.