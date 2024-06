Résultat des européennes à Saint-Aupre : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes 2024 ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés à Saint-Aupre, le binôme Nupes avait en effet cumulé 29,02% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, Glucksmann avait glané 9,07% à Saint-Aupre, contre 27,8% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : 27,8% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 32,23% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 34,57% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat pour le RN lors des européennes à Saint-Aupre ? Le résultat de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera un enjeu au niveau local pour cette européenne 2024. Si en France entière, les sondeurs annoncent une évolution moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait Bardella tout proche des 30% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a pour l'instant gagné que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Saint-Aupre ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Aupre lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,23%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 20,95%. Et elle échouait aussi au second tour avec 35,19% contre 64,81%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 17,38% au premier tour, contre 34,57% pour le binôme La République en Marche. Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra encore le binôme La République en Marche l'emporter.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Saint-Aupre Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble toujours logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. À Saint-Aupre, les dernières élections européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,8% des bulletins exprimés. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 20,08% et Jordan Bardella avec 18,15%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Aupre Quel portrait faire de Saint-Aupre, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 29,3% de cadres pour 1 182 habitants, cette localité possède une certaine vigueur économique. L'existence de 68 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la localité, 19,01 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 24,21 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 35,83% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 49,04% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 389,62 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. En somme, Saint-Aupre incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Saint-Aupre : les chiffres clés L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50%. Au fil des dernières années, les 1 235 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Lors des précédentes élections européennes, 62,88% des personnes aptes à participer à une élection à Saint-Aupre s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 51,11% il y a dix ans.

09:30 - L'abstention aux européennes à Saint-Aupre À Saint-Aupre, l'abstention sera l'une des grandes inconnues des européennes. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 40,39% au premier tour. Au deuxième tour, 42,02% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Saint-Aupre ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 15,31% dans la commune, contre un taux d'abstention de 14,52% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.