Résultat des européennes à Saint-Genest-Malifaux : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse socio-économique de Saint-Genest-Malifaux : perspectives électorales

La démographie et la situation socio-économique de Saint-Genest-Malifaux déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec un taux de chômage de 6,48% et une densité de population de 61 hab/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (73,37%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 300 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (8,24%) et le nombre de résidences HLM (7,01% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Un taux de résidences secondaires de 15,9%, comme à Saint-Genest-Malifaux, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.