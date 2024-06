Résultat des européennes à Planfoy : l'élection 2024 en direct

En direct

18:23 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Planfoy lors des européennes ? Si dans l'Hexagone, les sondeurs prédisent une progression du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui porterait virtuellement Bardella à 26% dans la commune), on note néanmoins que le parti n'a gagné que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Avantage Hayer à Planfoy ? Dans la commune de Planfoy, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec un maigre 18,68%, la représentante du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 28,4% et 21,23% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 33,9% contre 66,1%. Avec 13,96%, le RN sera distancé ensuite par les 33,88% du binôme Nupes au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Les Républicains vainqueur localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Planfoy Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella avait trouvé plus fort que lui aux élections européennes à Planfoy. Le chef de file du RN se classait troisième, avec 16,52%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 20% et Yannick Jadot avec 19,13%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Planfoy À Planfoy, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les élections européennes. Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,88%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. En outre, le taux de ménages propriétaires (85,23%) met en relief le poids des questions liées au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (83,51%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 494 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,65%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,86%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (46,92%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Planfoy, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Planfoy Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures. Au fil des précédentes élections, les 1 095 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, 61,99% des personnes habilitées à participer à une élection à Planfoy s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 56,15% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes débutent à Planfoy : la participation en question L'un des critères décisifs de ces européennes 2024 sera sans nul doute le niveau d'abstention à Planfoy. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 779 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 16,56% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 12,45% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. La baisse du pouvoir d'achat est par exemple en mesure de ramener les habitants de Planfoy dans les bureaux de vote.