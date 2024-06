Résultat des européennes à Saint-Gengoux-le-National : l'élection 2024 en direct

Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera le grand sujet localement pour cette européenne 2024. Législatives mises de côté, la progression du RN est déjà forte à Saint-Gengoux-le-National entre Jordan Bardella en 2019 (21,41%) et Marine Le Pen en 2022 (25,22% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ 10 points par rapport à 2019 en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 31% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Saint-Gengoux-le-National ?

Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,22% contre 28,4% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 46,84% contre 53,16%. Le RN ne convainquait pas plus à Saint-Gengoux-le-National quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 20,73% au premier tour, contre 34,97% pour le binôme LREM. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme LREM qui va cumuler le plus de suffrages, avec 54,68% sur la seule circonscription couvrant la commune.