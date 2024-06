Résultat des européennes à Albigny-sur-Saône : l'élection 2024 en direct

11:45 - Les données démographiques d'Albigny-sur-Saône révèlent les tendances électorales

Dans la ville d'Albigny-sur-Saône, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 1103 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 10,05%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 29,62%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 5,73% et d'une population immigrée de 9,69% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Albigny-sur-Saône mettent en avant une diversité de qualifications, avec 34,74% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.