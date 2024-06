En direct

19:12 - Les électeurs de la Nupes convoités L'union de gauche aux législatives étant terminée, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement à l'Arbresle, le binôme Nupes avait en effet enregistré 30,82% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 6,29% à l'Arbresle, contre 20,28% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : les 20,28% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,88% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,65% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à l'Arbresle lors des européennes ? Si dans l'Hexagone, les instituts de sondage prévoient une progression moyenne du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à 27% dans la commune), il faut noter pourtant que celui-ci n'a pour l'instant pris que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Situation favorable à Hayer à l'Arbresle ? Avec 18,73%, c'est un résultat trop serré qu'avait enregistré Marine Le Pen à l'Arbresle au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La candidate était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 26,88% et 26,53% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 36,63% contre 63,37%. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 14,53%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 30,82% des voix. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - 20,28% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à l'Arbresle Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella avait pris la petite porte aux européennes dans la commune. Le chef de file du RN achevait la campagne troisième, avec 17,73%, derrière Nathalie Loiseau avec 20,28% et Yannick Jadot avec 19,16%.

11:45 - L'Arbresle : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, L'Arbresle émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 6 453 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 589 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (74,29 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La population étrangère de 666 personnes (10,35%) apporte une richesse culturelle précieuse. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,27%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2417,98 € par mois. Pour conclure, L'Arbresle incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Elections européennes précédentes à l'Arbresle : l'impact de l'abstention Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type d'élection. Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes s'élevait à 49,88%, c’était mieux qu’en 2014. L'observation des élections précédentes est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. A l'occasion des européennes de 2019, le taux d'abstention s'était hissé à 49,06% au sein de l'Arbresle (Rhône), contre un taux d'abstention de 57,71% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à l'Arbresle : la participation au cœur des préoccupations À l'Arbresle, l'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. La situation géopolitique actuelle pourrait entre autres renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de l'Arbresle. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 22,47% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 27,66% au deuxième tour. En comparaison, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 représentait 49,04% au premier tour et seulement 58,44% au second tour.