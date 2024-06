Résultat des européennes à Saint-Hippolyte : l'élection 2024 en direct

Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient offert un puissant résultat pour le Rassemblement national à Saint-Hippolyte. Le parti avait terminé en tête dans la ville avec 44,81% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 66,67% au second sur la circonscription de la zone. Le RN a même récolté un résultat plus haut encore aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle quelques semaines plus tôt. La patronne du mouvement avait engrangé 42,22% au 1er tour et 66,52% au 2e dans la cité.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Saint-Hippolyte

À Saint-Hippolyte, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les européennes. Dans la localité, 19,01% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 25,24% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 019 euros par an montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 220 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,48%) et le nombre de résidences HLM (4,68% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Hippolyte mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,84% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.