En direct

19:09 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Saint-Laurent-de-la-Salanque à la loupe à gauche Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait obtenu 3,89% à Saint-Laurent-de-la-Salanque, contre 13,77% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Laurent-de-la-Salanque, le binôme Nupes avait en effet enregistré 16,78% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel verdict pour la liste RN à Saint-Laurent-de-la-Salanque ? À Saint-Laurent-de-la-Salanque, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 43,96% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 40,96% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que prédisent les sondages récents au niveau national, avec près de dix points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Saint-Laurent-de-la-Salanque Le résultat de l'élection la plus récente semble un indice instructif au moment du rendez-vous électoral du jour. Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné un puissant démarrage pour le RN à Saint-Laurent-de-la-Salanque. Ce dernier s'était placé en tête dans la commune avec 42,45% au 1er round. Il l'emportait ensuite avec 65,79% au 2e sur la circonscription couvrant la zone. Il a même enregistré un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême quelques mois plus tôt. La patronne du parti avait accumulé 40,96% au 1er tour et 66% au deuxième dans la ville.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut encore sembler sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 1807 électeurs de Saint-Laurent-de-la-Salanque avaient choisi la liste Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait cumulé 43,96% des voix face à Nathalie Loiseau à 13,77% et Yannick Jadot à 7,05%.

11:45 - Saint-Laurent-de-la-Salanque : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux En pleine campagne électorale européenne, Saint-Laurent-de-la-Salanque est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 10 010 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 637 entreprises, Saint-Laurent-de-la-Salanque se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (74,28 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Avec 352 résidents étrangers, Saint-Laurent-de-la-Salanque se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 430 € par an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,52%, synonyme d'une situation économique fragile. À Saint-Laurent-de-la-Salanque, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, se joignent aux défis européens.

10:30 - Elections européennes à Saint-Laurent-de-la-Salanque : le niveau d'abstention Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle du pays tout entier, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,3%. À Saint-Laurent-de-la-Salanque, 67,15% des électeurs avaient voté. Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, 52,93% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales) avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 44,82% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Laurent-de-la-Salanque pour les européennes Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Saint-Laurent-de-la-Salanque ? Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 73,79% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 74,99% au premier tour, soit 6 249 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Les populations des petites communes votent souvent plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?