En direct

19:12 - Qui va bénéficier du vote Nupes au Barcarès ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 2,84% au Barcarès, contre 15,87% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui est déjà morte. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 au Barcarès, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 13,07% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,09% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,62% pour Yannick Jadot, 1,45% pour Fabien Roussel et 1,21% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base au Barcarès, entre les 15,87% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,19% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,85% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur quel candidat vont se porter les voix de droite au Barcarès ? Le score du RN sera l'enseignement majeur pour cette élection des députés européens 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. On note que Le Barcarès compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 46,82% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 41,81% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

15:02 - Les chiffres de 2022 à analyser pour ce dimanche Dernières élections en date, les législatives avaient offert un très bon score pour le RN au Barcarès. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la cité avec 46,21% au premier round. Il gagnait ensuite avec 67,32% au second sur la circonscription de la zone. Le RN a même enregistré un score plus élevé aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée précédente. La patronne du mouvement avait engrangé 41,81% au premier tour et 65,65% au 2e dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, confortés respectivement par 20,19% et 11,98% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (34,35%) au deuxième.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent déjà tranchant Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était imposée aux européennes à l'époque. Le mouvement enregistrait 46,82% des suffrages, soit 1354 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 15,87% et François-Xavier Bellamy à 6,98%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique du Barcarès Dans la ville du Barcarès, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. Dans l'agglomération, 17% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 51,93% de plus de 60 ans. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 671 euros/an peut être symptomatique de situations de précarité financière pour certains foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,68%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (16,09%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 79,07%, comme au Barcarès, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Elections européennes précédentes au Barcarès : retour sur la participation électorale L'analyse des élections antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 53,32% au sein du Barcarès, contre une participation de 43,7% lors du scrutin de 2014. Les élections européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau national, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33%. Au Barcarès, 58,42% des électeurs avaient participé.

09:30 - Abstention au Barcarès : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 sera immanquablement l'ampleur de l'abstention au Barcarès. Les jeunes manifestent généralement une indifférence pour les élections nationales, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 26,65% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 26,79% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,56% au premier tour. Au second tour, 53,99% des votants ne se sont pas déplacés.