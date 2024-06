En direct

19:10 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va bénéficier du score de la Nupes à Chartres-de-Bretagne ? L'autre source de doute qui enveloppe ces européennes 2024 sera celle du vote de gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Chartres-de-Bretagne, le binôme Nupes avait en effet réuni 32,59% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 10,37% à Chartres-de-Bretagne, contre 30,4% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Quel résultat à Chartres-de-Bretagne pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera l'observation majeure pour cette européenne localement. Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Chartres-de-Bretagne. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour prévoir environ 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Chartres-de-Bretagne plutôt favorables à Macron à la présidentielle Ce sont Emmanuel Macron avec 36,23% et Jean-Luc Mélenchon avec 22,21% qui avaient pris la tête lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022 à Chartres-de-Bretagne. Marine Le Pen s'en trouvait quant à elle reléguée à 14,18%. Le deuxième round de scrutin restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron l'emportant avec 76,23% contre 23,77% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Chartres-de-Bretagne, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! S'imposer avec 38,32%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 10,72%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! Finalement vainqueur localement.

12:45 - En 2019, une tendance très instructive Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut aussi sembler indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Le podium des précédentes élections européennes à Chartres-de-Bretagne était composé de la liste de Jordan Bardella avec 11,95% des voix, sur la troisièmemarche, devançée par la liste de Yannick Jadot avec 19,55% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 30,4%, couronnée dans la localité.

11:45 - Chartres-de-Bretagne et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux A mi-chemin des élections européennes, Chartres-de-Bretagne foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 8 237 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 448 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 2 361 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 17,08 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 8,02 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec 360 résidents étrangers, Chartres-de-Bretagne se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 427 euros par an, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. Chartres-de-Bretagne incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Chartres-de-Bretagne Comment ont voté les électeurs de cette agglomération lors des élections passées ? Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 55,01% des personnes habilitées à participer à une élection à Chartres-de-Bretagne s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 45,07% pour le scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, au niveau national en 2019, la participation aux européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Chartres-de-Bretagne L'une des clés de ce scrutin européen sera la participation à Chartres-de-Bretagne. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur la vie des familles pourraient nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Chartres-de-Bretagne (35131). En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 75,77% des électeurs de la commune. Le taux de participation était de 77,84% au premier tour, c'est-à-dire 4 674 personnes. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour.